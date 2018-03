Red Bull Romania isi muta sediul in cea mai inalta cladire din centrul Capitalei

Procesul de construire al proiectului, programat spre finalizare in vara lui 2018, avanseaza rapid, in acest moment realizandu-se lucrari la etajul 14. Proiectul va avea o suprafata inchiriabila de aproximativ 17.500 de metri patrati si va fi cea mai vizibila cladire din centrul Bucurestiului, cu o inaltime care va atinge 73 de metri.”Unirii View si zona centrala din Bucuresti continua sa atraga sedii centrale de companii”, afirma Andreea Paun, managing partner al companiei de consultanta imobiliara Griffes, responsabila de strategia de inchiriere si managementul comercial al proiectului.Red Bull a fost asistata in tranzactie de catre compania de consultanta imobiliara Avision Young. ”Ne mutam intr-o ‚casa noua’, moderna si in apropierea tuturor facilitati de care au nevoie angajatii nostri”, afirma Marius Grigore, general manager Red Bull Romania.Aproximativ 25% din suprafata cladirii (4.000 de metri patrati) a fost inchiriata deja de catre furnizorul de solutii si servicii software NTT Data Romania, care isi va muta din 2018 sediul central din Bucuresti in zona Unirii, aceasta fiind prima companie de mari dimensiuni din domeniul IT&C care alege sa inchirieze birouri intr-o zona centrala din Bucuresti.Proiectul este una dintre cladirile din Bucuresti cu cel mai eficient etaj, avand o latime de 12 metri intre fatada si nucleul cladirii, fara stalpi sau alte elemente de structura.Unirii View este de asemenea primul proiect imobiliar din Romania care a aplicat si obtinut pre-certificarea verde BREEAM, cu calificativul Excellent, dupa standardele cele mai recente, emise in 2016.Unirii View este dezvoltat de catre investitorul de origine belgiana Yves Weerts, in urma unei investitii de aproximativ 33 de milioane de euro. Acesta a derulat mai multe investitii pe piata imobiliara din Romania. precum dezvoltarea si vanzarea Deva Logistics Park catre fondul de investitii CTP Echipa din spatele Unirii View este completata de Westfourth Architecture, care in cooperare cu DMA Architecture & Interior Design aduc viziunea arhitecturala si gestioneaza partea de design, si Speedwell Real Estate Development, prin Didier Balcaen, care coordoneaza intregul proces de dezvoltare, precum si project managementul cladirii.