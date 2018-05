Suedezii de la Skanska vand prima cladire din Campus Bucuresti austriecilor de la CA Immo

Campus 6.1 este o clădire de birouri, clasa A, oferind 22.000 mp GLA. Aceasta se afla in zona de centru-vest a Bucureștiului, langa Universitatea Politehnica.Finalizarea cladirii este planificată pentru Q3 2018, iar până la finalul anului clădirea va avea un grad de ocupare de 100%, conform reprezentantilor companiei.În timpul procesului de vânzare, CA Immo a fost asistată de Clifford Change(legal), PwC(fiscal, financiar) și REC(tehnic). Consilierii juridici pentru Skanska au fost Peli Filip și Dentons.Andreas Quint, CEO al CA Immo declară: “După ce am achiziționat Millennium Towers în Budapesta, în 2016 și Spire Building B în Varșovia, în 2017, continuăm să urmărim obiectivul de dezvoltare continuă și extindere a portofoliilor noastre din Europa Centrală și de Est prin achiziționarea Campus 6.1 în București. Proprietatea este foarte bine localizată și va fi aproape complet închiriată la momentul preluării, sprijinind în mod clar obiectivele noastre financiare generale.”„Achiziția primei clădiri din Campus 6, cu 5 luni inainte de finalizare, marcheaza inceputul unui parteneriat solid, între CA Immo si Skanska”, adaugă Aurelia Luca, Managing Director al Skanska Property România.Campus 6.1 reprezintă prima fază a complexului de birouri Campus 6, format din patru clădiri, fiind al doilea proiect dezvoltat de Skanska în România.Campus 6.1 va avea o suprafată de aproximativ 22.600 mp, însumând 11 etaje supraterane și două niveluri de parcare subterană, incluzând și un sistem de parcare inteligent. Situat la intersecția a două bulevarde principale, Iuliu Maniu și Vasile Milea.Stația de metrou este peste drum de complex iar tramvaie precum și autobuze au stații la o distanță de 50 de metri de acesta. Proprietatea va cuprinde o serie de servicii, cum ar fi un restaurant și o cafenea cu terase, precum și spații verzi de lucru, echipate cu mobilier multifuncțional, prize electrice și Wi-Fi.În plus, Campus 6.1 va fi echipată cu un sistem inteligent de de management al clădirii, constând, de exemplu, într-un Hub IT în zona de recepție, un ecran care arată consumul pe chiriaș/ pe fiecare etaj, precum și o recepție virtuală cu controlul accesului vizitatorilor).O aplicație mobilă va conecta toate serviciile din clădire și din vecinătate, furnizând informații despre clădire, știri despre evenimente și oferind servicii precum livrare de mâncare la domiciliu, car sharing și servicii de întreținere. Utilizatorii clădirii vor avea la dispoziție serviciul de car sharing de mașini electrice Pony Car și o stație iVELO de închiriat biciclete, ambele localizate în fața clădirii.De asemenea, cei care vin cu bicicleta la birou vor avea facilități în interiorul clădirii precum vestiare si dușuri. Proprietatea va cuprinde o serie de soluții sustenabile pentru a minimiza amprenta de mediu a clădirii și a reduce costurile operaționale. Proiectul va aplica pentru certificarea LEED la nivel Gold.